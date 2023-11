Imagini greu de privit: Soldații ruși drogați sunt bătuți și umiliți de camarazii lor, după pierderile suferite în luptă cu ucrainenii VIDEO

Pe rețelele de socializare a apărut un film în care militari ruși își bat și umilesc colegii dependenți de droguri, din vina cărora Forțele Armate Ruse au suferit pierderi pe frontul din Ucraina.

Imaginile au fost filmate cu camera unui telefon mobil de către unul dintre ocupanți, care a spus că unii camarazi ruși a reușit să obțină droguri pe care le-au distribuit în unitate. Aceștia, după ce au consumat droguri au intrat în luptă. Ca urmare, o parte din compania din care făceau parte a fost lichidată în luptă cu ucrainenii.

După ce au aflat despre ceea ce s-a întâmplat, ocupanții ruși au început să-i bată demonstrativ pe soldații drogați, filmând totul.

Imaginile publicate arată umilință, insulte și constrângere fizică. Dependenții de droguri sunt intimidați cu arme de foc, sunt trase focuri cu muniție reală în imediata apropiere a capului, brațelor și picioarelor soldaților ruși întinși la pământ. Unii dintre ei au fost puși să-și sape propria groapă.

You only get the finest treatment in the Russian army. Apparently they used drugs and because of them their comrades failed in their offensive and had many casualties.https://t.co/kGoEGxIcJ1 pic.twitter.com/CGGEqFP5FP