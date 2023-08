Soldații batalionului de elită „Șaman”, care fac parte din forțele speciale ale Kievului, desfășoară misiuni pe teritoriul Rusiei unde elimină comandanți ai trupelor Kremlinului. Raiduri de acest gen au loc dinainte de începerea războiului, din februarie 2022.

”Avem un număr mare de ținte, misiuni împotriva unor persoane sau ținte specifice, precum clădiri unde un general sau cineva de genul acesta se află în Rusia”, a povestit un sergent ucrainean cu numele de cod „Inteligent”, arată un raport publicat de The Times, citat de digi24.

Militarii din batalionul Șaman, structură subordonată serviciului de informații al armatei (GUR), atacă baze rusești de mai bine de un deceniu.

Pe lista celor vizați de luptătorii Șaman, listă confirmată de alte surse pentru publicația The Times, se numără: colonelul Vladimir Kuznețov, comandantul regimentului 1009 infanterie motorizată, prins în ambuscadă și ucis în iunie în Belgorod; colonelul-locotenent Andrei Skuratov al FSB a murit în iulie după ce mașina sa a lovit o mină în regiunea Briansk; parașutistul rus Vasilievici Stesev.

”Știți că rușilor le plac banii și îi urăsc pe generalii lor, așa că putem să culegem multe informații utile din interiorul armatei. (...) Nimeni nu este Iron Man, sunt doar niște băieți obișnuiți”, a mai spus soldatul din batalionul Șaman, conform sursei citate.

