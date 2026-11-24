Piața echipamentelor de stocare arată semne de distorsiune, pe care mulți prosumatori le pun pe seama unor anomalii, în cadrul programului Casa Verde. Prosumatorii reclamă pe grupurile online că ofertele primite de la firmele înscrise în program depășesc cu mult prețurile practicate în afara acestuia.

Un exemplu recursiv invocat este cel al unei baterii cu capacitate declarată de 16 kWh, disponibilă la vânzare directă pentru aproximativ 6.700 de lei, dar care apare în ofertele asociate programului la 15.000 de lei, exact plafonul maxim de finanțare acordat de Administrația Fondului pentru Mediu. În alt caz, un sistem de 32 kWh este ofertat la 40.000 de lei, din care 15.000 de lei ar reprezenta subvenția, iar 25.000 de lei contribuția prosumatorului, deși echipamentul echivalent ar putea fi achiziționat separat pentru circa 16.500 de lei.

Adesea, diferențele nu sunt confirmate printr-o comparație tehnică riguroasă a unor oferte identice, iar costul final poate include, pe lângă baterie, transportul, montajul, componente suplimentare și adaptarea la instalația fotovoltaică existentă. Cu toate acestea, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie confirmă că a identificat situații în care prețurile la baterii „aproape s-au dublat la anumiți instalatori”.

Fenomenul intervine într-un moment în care interesul pentru program este masiv: în prima oră de la deschiderea înscrierilor, fuseseră depuse peste 23.000 de dosare, iar după șapte ore numărul acestora depășea 35.000.

Albert Soare, antreprenorul care a fondat compania Kilowat în 2023, nuanțează însă diagnosticul, într-un răspuns pentru Ziare.com. El susține că majorările de preț nu pot fi generalizate și că o parte a ecartului dintre prețul din magazinele online și cel din ofertele prin program se explică prin costurile pe care fișa bateriei nu le arată.

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„O baterie cumpărată de pe un site costă 8.000 de lei, iar o astfel de baterie cântărește 150–200 kg. Dacă plătești bateria și o ceri acasă, vei observa că costul total devine mult mai mare. Apoi, bateria trebuie instalată. Ajungi la un beneficiar care are un sistem fotovoltaic pe care nu îl cunoști. Vorbesc din perspectiva mea de instalator: ajung la tine acasă, iar sistemul fotovoltaic existent va trebui adaptat, pentru siguranță, într-un fel sau altul. Prin urmare, trebuie luat în calcul că instalarea necesită doi tehnicieni calificați care să realizeze toată lucrarea, la care se adaugă și alte echipamente, mai mici sau mai mari, în funcție de fiecare caz. De asemenea, instalările prin programul Casa Verde includ întotdeauna și componenta de așteptare și încasare a banilor, adică un cost de finanțare”, relatează Albert Soare.

Poziția sa este relevantă pentru că explică mecanismul prin care un preț de raft se transformă într-un preț de proiect, dar nu acoperă integral acuzațiile de umflare artificială. Chiar Soare admite că, în spațiul public, există și cazuri în care se exagerează. El plasează însă exagerarea într-un tablou mai amplu, în care și cererea de prețuri nerealist de mici a produs anterior blocaje în programele Casa Verde.

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„Din ce am observat pe internet, am găsit într-adevăr și cazuri în care instalatorii exagerează cu prețurile. Însă plângerile exagerate ale oamenilor și cererea unui preț foarte mic sunt nerealiste și reprezintă o capcană. La fiecare program Casa Verde au existat instalatori care au lăsat prețurile foarte jos și am avut situații de instalatori fără experiență care, în final, s-au blocat cu proiectele. Sunt încă sute de mii de oameni păgubiți în programele anterioare, care nu reușesc să își recupereze avansurile plătite sau care au sisteme fotovoltaice nefuncționale, semifuncționale ori chiar nesigure”, a mai precizat Albert Soare.

Din perspectivă instituțională, AFM a precizat că suma de 15.000 de lei și standardul de 1.500 de lei/kWh sunt plafoane maxime, nu prețuri recomandate firmelor, și i-a îndemnat pe beneficiari să solicite oferte de la mai multe firme și să detalieze costurile înainte de a semna contractul. Programul permite înscrierea directă în platformă, fără alegerea prealabilă a unui instalator, iar după aprobare beneficiarul are la dispoziție 90 de zile pentru a compara ofertele firmelor validate. Această arhitectură are menirea să limiteze dependența de un singur furnizor, dar nu elimină riscul ca plafonul de 15.000 de lei să funcționeze, în practică, ca un punct de referință pentru ofertanți, mai ales când cererea este concentrată într-un interval scurt.

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Va fi pus în pericol planul Guvernului de dotare cu suficiente baterii de stocare?

Bugetul total al programului este de 400 de milioane de lei, iar finanțarea acoperă maximum 75% din valoarea eligibilă a proiectului, în limita a 15.000 de lei cu TVA inclus. La un standard de cost de 1.500 de lei/kWh, plafonul de 15.000 de lei corespunde unei capacități de 10 kWh; pentru baterii mai mari, diferența de preț este suportată integral de prosumator, iar dacă oferta depășește standardul de cost, finanțarea nu crește proporțional.

Cu un buget de 400 de milioane de lei și un plafon de 15.000 de lei pe proiect, resursa acoperă teoretic aproximativ 26.600 de proiecte la finanțare maximă, în condițiile în care numărul dosarelor depuse în prima zi a depășit deja 35.000. Această ecuație introduce o presiune suplimentară: pe măsură ce beneficiarii aprobați intră în piață cu un plafon fix, ofertanții au un stimulent să repoziționeze prețurile în raport cu suma disponibilă, nu doar cu costul real al echipamentului.

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Astfel, riscul pentru planul Guvernului nu este neapărat că bateriile nu vor fi instalate, ci că raportul dintre banii publici și capacitatea reală livrată se deteriorează. Dacă o parte semnificativă din subvenție este absorbită de majorări de preț, efectul net pentru prosumator se reduce, iar obiectivul de dotare masivă cu stocare devine mai costisitor pentru bugetul public și mai puțin atractiv pentru beneficiarul care trebuie să acopere diferența. Albert Soare consideră însă că programul are mecanisme de corecție și că, în final, numărul de baterii instalate va fi apropiat de așteptările autorităților, cu condiția ca licitațiile și contractele să fie tratate cu rigoare.

„Sigur, programul are niște anomalii, din păcate. Însă chiar și așa, cu siguranță, într-un final, vom avea atât de multe baterii pe cât spera Guvernul că o să avem în urma acestui program”, a declarat Albert Soare.

Afirmația antreprenorului mută accentul de la întrebarea dacă prețurile sunt umflate la întrebarea dacă piața are capacitatea de a livra serviciile corect și în siguranță. Soare subliniază că instalarea unei baterii la un sistem fotovoltaic existent presupune adaptări tehnice, personal autorizat ANRE și echipamente proprii, iar aceste costuri nu pot fi eliminate fără a compromite calitatea și siguranța.

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„Această muncă este una calificată, realizată corect de o firmă licențiată ANRE, care are într-adevăr ingineri și electricieni autorizați ANRE angajați și deține în proprietate echipamentele necesare pentru o astfel de licențiere, nu doar o hârtie, un contract de închiriere sau de disponibilitate de la altă firmă. Toate acestea generează costuri care se reflectă în oferta de servicii”, a mai precizat Albert Soare.

Privind dincolo de cifrele imediate, problema centrală nu este dacă o baterie de 16 kWh costă 6.700 de lei sau 15.000 de lei, ci dacă programul reușește să diferențieze între costul real al unei instalări sigure și marja suplimentară generată de plafonul de finanțare.

Dacă AFM și Ministerul Mediului nu reușesc să impună o verificare riguroasă a ofertelor și o concurență reală între firmele validate, există riscul ca o parte din subvenție să fie captată de ofertanți, iar ritmul de instalare să fie afectat de deconturi umflate și de proiecte blocate.

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