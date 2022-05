Alan White, bateristul trupei Yes, a murit la 72 de ani. Artistul a colaborat și cu John Lennon

Alan White, bateristul trupei britanice de rock progresiv Yes, a murit joi, 26 mai, la vârsta de 72 de ani, în locuința sa. Anunțul a fost făcut de foștii colegi, care s-au declarat ”șocați”, notează The Guardian.

White a fost unul dintre cei mai longevivi membri ai trupei, din care a făcut parte din 1972, înlocuindu-l pe Bill Bruford (care s-a alăturat lui King Crimson).

Născut în 1949 în County Durham, White a început să cânte la tobe la vârsta de 12 ani și s-a alăturat primei sale trupe un an mai târziu: Downbeats. A făcut parte și din trupa de suport a lui Billy Fury și, ulterior, John Lennon l-a recrutat ca baterist pentru Plastic Ono Band. White a participat și la înregistrarea albumului ”Imagine” al lui Lennon.

În 1972, când s-a alăturat trupei Yes, a avut la dispoziție doar trei zile pentru a învăța repertoriul pentru un turneu în SUA.

Primul album de studio la care a cântat (al șaselea al trupei), ”Tales from Topographic Oceans”, a fost un succes pentru Yes în Marea Britanie. La începutul anilor 1980, Rick Wakeman și solistul de atunci, Jon Anderson, s-au despărțit de trupă. În ciuda încercărilor de a raface grupul, Yes s-a destrămat în 1981.

Trupa a fost reînființată în anul 1982 cu Anderson, Squire, White, claviaturistul original Tony Kaye și chitaristul Trevor Rabin mergând într-o direcție pop-rock. Primul album a produs singurul lor single numărul unu din Statele Unite, "Owner of a Lonely Heart"

În mai 2015, trupa a anunțat că basistul Chris Squire a fost diagnosticat cu leucemie și va fi înlocuit temporar cu Billy Sherwood. Squire a decedat pe 27 iunie 2015, formația rămânând astfel fără niciun membru fondator.

Pe lângă colaborarea sa cu Yes și John Lennon, White a cântat pe peste 50 de albume ale altor interpreți, în special George Harrison, Ginger Baker's Air Force, Terry Reid, Joe Cocker și The Ventures.

Din 2016, Alan White a început să aibă și el probleme de sănătate, astfel că aparițiile sale publice au fost din ce în ce mai puține.

White a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca membru al Yes, în 2017.

Ads