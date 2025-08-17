Se lansează oficial primul „Batmobil”. Când vor începe livrările pentru mașina produsă în doar 300 de exemplare, personalizată din trilogia "Cavalerul Negru" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Duminica, 17 August 2025, ora 20:22
Se lansează oficial primul „Batmobil”. Când vor începe livrările pentru mașina produsă în doar 300 de exemplare, personalizată din trilogia "Cavalerul Negru" VIDEO
BE 6 Batman Edition, un SUV electric Origin în ediție limitată FOTO mahindraelectricsuv.com

Mahindra, în colaborare cu Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), a lansat BE 6 Batman Edition, un SUV electric Origin în ediție limitată, inspirat din trilogia „Cavalerul Negru” a lui Christopher Nolan.

Modelul promite să ofere nu doar o experiență de condus premium, ci și o legătură directă cu una dintre cele mai emblematice figuri ale culturii pop. Modelul în ediție limitată va fi disponibil pentru rezervări din 23 august, urmând să fie livrat clienților chiar de Ziua Internațională Batman, pe 20 septembrie 2025.

Pratap Bose, director de design și creație pentru sectoarele auto și agricol, Mahindra & Mahindra Ltd., a declarat: „BE 6 a fost întotdeauna o inițiativă îndrăzneață și orientată spre viitor. Cu ediția Batman, am vrut să mergem mai departe - să creăm ceva atât de personal, atât de captivant din punct de vedere vizual, încât a-l deține să se simtă ca și cum ai deține o bucată de istorie cinematografică. Am fost obsedați chiar și de cel mai mic detaliu, astfel încât de fiecare dată când te uiți la el, descoperi ceva nou.”

Vehiculul se remarcă printr-o serie de elemente de design exclusiviste: culoare personalizată neagră satinată, autocolant Batman pe ușile din față, jante din aliaj R20, detalii aurii „Alchemy” pe etriere și suspensii, dar și emblema liliacului, inspirată din „Trilogia Cavalerul Negru”, plasată pe roți, panouri, acoperiș și chiar pe parbrizul spate. Interiorul continuă aceeași tematică, cu tapițerie din piele întoarsă și cusături aurii sepia, embleme gravate pe volan și scaune, animații personalizate pe ecranul de infotainment și sunete inspirate de universul Batman.

Livrări pe bază de rezervare

Comentând parteneriatul, Vikram Sharma, vicepreședinte senior al Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, APAC, a spus: „Batman este mai mult decât o icoană a culturii pop - el reprezintă inovația, rezistența și o dorință neclintită de a depăși limitele. Această colaborare aduce acest spirit pe șosele într-un mod îndrăzneț și electrizant. Cu această gamă în ediție limitată, fanii din India pot acum experimenta fiorul lui Batman de fiecare dată când conduc. Este o declarație de colecționar pe roți.”

Anand Singh, director senior al departamentului de produse de larg consum al Warner Bros. Discovery South Asia, a adăugat: „India are una dintre cele mai pasionate baze de fani pentru Batman din întreaga lume, iar acest parteneriat aduce această pasiune la viață într-un mod nemaivăzut până acum. Prin îmbinarea atractivității atemporale a lui Batman cu viitorul mobilității electrice, oferim un produs care reflectă apetitul tot mai mare al Indiei atât pentru tehnologia de ultimă generație, cât și pentru povești de talie mondială.”

Rezervările pentru BE 6 Batman Edition vor fi deschise pe 23 august 2025, iar livrările vor începe pe 20 septembrie 2025, chiar de Ziua Internațională Batman.

