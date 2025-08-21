Imagini șocante. Doi polițiști locali l-au încătușat și i-au pus piciorul pe cap unui bătrân cardiac, pentru că a refuzat să se legitimeze VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 09:28
1809 citiri
Bărbatul a fost încătușat pentru că a refuzat legitimarea FOTO captură YouTube

Un bătrân cardiac a fost încătușat și doborât la pământ de Poliția Locală Pașcani pe Esplanadă, după ce a refuzat să se legitimeze, deși nu a fost agresiv. În urma intervenției, bărbatului i s-a făcut rău. Acesta a primit îngrijiri medicale abia după insistențele soției și ale trecătorilor.

Polițiștii locali i-au cerut să se legitimeze deoarece l-au văzut că bea o bere. A fost târât până în apropierea mașinii, apoi doborât la pământ, deși bărbatul nu a fost agresiv. Mai mult, un polițist i-a pus genunchiul pe cap pentru a-l imobiliza, arată publicația bit24.ro.

În urma intervenției, bărbatului i s-a făcut rău. La fața locului a ajuns un echipaj de la Ambulanță în urma unui apel la 112. Polițiștii l-au ținut pe bărbat culcat la pământ până la venirea medicilor, deși acestuia i se făcuse rău. I-au scos cătușele abia după insistențele martorilor și ale soției, arată sursa citată.

Ce spune bărbatul încătușat. Poziția Poliției Locale Pașcani

Viorel Obreja a ajuns la Spitalul de Urgențe din Pașcani cu mai multe răni ușoare. A primit îngrijiri medicale și a fost trimis acasă. Bărbatul spune că tocmai se întorsese de la o partidă de pescuit și a băut o bere ca să se răcorească. Recunoaște că a refuzat să se legitimeze, dar nu a fost agresiv și le-a cerut polițiștilor să-i dovedească că a băut.

Declarațiile sale sunt susținute de mai multe persoane prezente în locul respectiv.

Șeful Poliției Locale Pașcani, Vasilica Avasiloaei, susține că intervenția a fost justificată și că polițiștii din subordine ar avea dreptul să-i încătușeze pe cei care refuză să se legitimeze.

Bărbatul a fost amendat cu 1.000 de lei pe motiv că a refuzat să se legitimeze. Mai mult, unul dintre polițiști a depus o plângere penală pentru ultraj pe motiv că i-ar fi fost distruse o parte din echipamente.

