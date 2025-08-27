Descoperire macabră în Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani și-a ținut în casă tatăl mort, timp de aproape nouă luni, doar ca să îi încaseze pensia. Cum au aflat polițiștii

Miercuri, 27 August 2025, ora 20:41
Descoperire macabră în Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani și-a ținut în casă tatăl mort, timp de aproape nouă luni, doar ca să îi încaseze pensia. Cum au aflat polițiștii
Polițist FOTO: Facebook/Poliția Capitalei

Descoperire șocantă într-o localitate din județul Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani şi-a ţinut în casă tatăl mort, timp de aproape nouă luni, doar ca să îi încaseze pensia. Bărbatul de 84 de ani ar fi murit în luna ianuarie.

Adevărul avea să iasă târziu la iveală, și asta pentru că un cumnat al mortului a reclamat la Poliție faptul că nepotul nu îi permitea să intre în casă pentru a-şi vizita ruda. Oamenii legii s-au prezentat la casa bătrânului și au descoperit că acesta era decedat de ceva vreme, scrie observatornews.ro.

Cercetările la fața locului au arătat că bătrânul nu fusese omorât, ci decedase din cauze naturale, neprezentând urme de violență.

"Astăzi, 27 august, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Giurgiu au continuat verificările privind sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuința din localitatea Malu, județul Giurgiu, pentru a-și vizita cumnatul.

Din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi denunțat decesul tatălui său, un bărbat de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept.

În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violență, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu", se arată în comunicatul transmis de Poliție.

