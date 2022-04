În timpul bombardării Harkovului de către invadatorii ruși, un bărbat în vârstă a fost ucis în timp ce mergea la magazin pentru a-și cumpăra pâine. Fiica decedatului a vorbit despre tragedie.

Potrivit agnției Reuters, Viktor Gubarev, în vârstă de 79 de ani, a murit în urma rănilor provocate pe 21 aprilie.

"Pâinea era plină de sânge. A fost ultimul lucru pe care l-a avut în mâini", spune Yana Bachek, fiica celui decedat.

Potrivit acesteia, tatăl ei care locuia într-o casă vecină, a părăsit casa înaintea bombardamentelor. Câteva minute mai târziu, au avut loc explozii puternice. În acel moment, mama sa a sunat-o pentru a o informa că Gubarev a rămas pe stradă în timpul bombardamentului.

Ukraine, Kharkov. The man went for bread. The bread survived and lies untouched until now, but the man is dead. pic.twitter.com/RkVOwjp63I