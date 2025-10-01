Femeie de 82 de ani, prinsă băută la volan. A rămas fără permis pentru 90 de zile

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 17:17
577 citiri
Femeie de 82 de ani, prinsă băută la volan. A rămas fără permis pentru 90 de zile
Mașină de Poliție Foto: Facebook/IPJ Cluj

O femeie în vârstă de 82 de ani a fost prinsă conducând sub influența alcoolului, pe o stradă din municipiul Pitești, a anunțat miercuri, 1 octombrie, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

'Polițiștii Biroului Rutier Pitești au depistat o conducătoare auto, de 82 de ani (...) care conducea un autoturism pe strada Depozitelor din Pitești, iar în urma interacțiunii cu polițiștii au rezultat indicii cu privire la posibilul consum de alcool. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv valoarea de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, ce implică răspunderea de natură contravențională', se precizează într-un comunicat al IPJ Argeș.

Șoferița a fost amendată cu 1.800 de lei, iar permisul i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, fiind eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Polițiștii subliniază că, pentru acest tip de contravenție, titularul permisului de conducere are obligația de a susține un test de verificare a cunoașterii legislației rutiere, fără a avea posibilitatea reducerii perioadei de suspendare, iar în cazul în care testul nu este promovat sau nu este susținut, se va aplica o majorare a suspendării de încă 30 de zile.

Un fost ministru al Apărării cere schimbarea șefului Comisiei parlamentare România-Republica Moldova: "A fost un promotor al narativelor rusești"
Un fost ministru al Apărării cere schimbarea șefului Comisiei parlamentare România-Republica Moldova: "A fost un promotor al narativelor rusești"
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, cere schimbarea din funcție a președintelui Comisiei comune România–Republica Moldova din cadrul Parlamentului României....
Apare un nou partid în România, FAR. Este înființat de un fost lider sindical, care s-a plimbat prin PSD, AUR și SOS
Apare un nou partid în România, FAR. Este înființat de un fost lider sindical, care s-a plimbat prin PSD, AUR și SOS
Fostul lider sindical Dumitru Coarnă, ales deputat pe listele SOS, a anunțat înființarea partidului Forța Alternativă pentru România (FAR). Potrivit acestuia, noul partid va fi o formațiune...
#batrana beata volan, #suspendare permis conducere, #pitesti , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cosmar pentru "cea mai frumoasa femeie din lume": "Era dezgustator de beat! Mi-a ruinat complet experienta"
Digi24.ro
VIDEO Cearta intre doi lideri PSD-PNL: "Zat sa-i spui lui ma-ta, mai porcule, ce eu sunt pisica?"/"Mi-a spus sa-mi iau pastile"
Adevarul.ro
Romanii, in centrul unui scandal in Germania. IT-ist roman din Berlin acuza Der Spiegel: "Articol rasist"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul britanic s-a săturat de interferențele lui Elon Musk. Mesaj dur de la Londra pentru miliardar: "Pleacă naibii din politica și din țara noastră"
  2. Alertă în toată Germania: ”Roi de drone” străine au zburat deasupra unor șantiere navale militare, uzine aeronautice și spitale
  3. Vine, vine Moș Crăciun! La Craiova a început deja amenajarea Târgului de Crăciun
  4. Zaharova face praf alegerile din Moldova și le compară cu cele din România: "O rușine! Va rămâne în istoria politicii occidentale"
  5. Femeie de 82 de ani, prinsă băută la volan. A rămas fără permis pentru 90 de zile
  6. Femeie de 31 de ani atacată cu cuțitul pe o alee pietonală din Capitală. Agresorul a fost prins și reținut de polițiști
  7. Jucăriile toxice dispar din Europa: reguli noi pentru siguranța copiilor
  8. Se întoarce România la locomotivele cu abur? Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători, în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare. Ce s-a întâmplat
  9. Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"
  10. Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"