Femeie de 82 de ani, prinsă băută la volan. A rămas fără permis pentru 90 de zile

O femeie în vârstă de 82 de ani a fost prinsă conducând sub influența alcoolului, pe o stradă din municipiul Pitești, a anunțat miercuri, 1 octombrie, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

'Polițiștii Biroului Rutier Pitești au depistat o conducătoare auto, de 82 de ani (...) care conducea un autoturism pe strada Depozitelor din Pitești, iar în urma interacțiunii cu polițiștii au rezultat indicii cu privire la posibilul consum de alcool. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv valoarea de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, ce implică răspunderea de natură contravențională', se precizează într-un comunicat al IPJ Argeș.

Șoferița a fost amendată cu 1.800 de lei, iar permisul i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, fiind eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Polițiștii subliniază că, pentru acest tip de contravenție, titularul permisului de conducere are obligația de a susține un test de verificare a cunoașterii legislației rutiere, fără a avea posibilitatea reducerii perioadei de suspendare, iar în cazul în care testul nu este promovat sau nu este susținut, se va aplica o majorare a suspendării de încă 30 de zile.

Ads