Bătrână de 80 de ani, tâlhărită în plină zi, pe stradă, de o femeie fără adăpost: ”M-a împins și am căzut”

Suspecta are 56 de ani FOTO captură video PROTV

O femeie de 80 de ani a fost jefuită ziua în amiaza mare pe o stradă din apropierea centrului Timişoarei.

Femeia fusese la cumpărărturi și se întorcea spre casă. Suspecta a urmărit-o însă de când a plecat de la magazin și, când prin preajmă nu era multă lume, i-a furat geanta.

Victima a povestit că a fost îmbrâncită și a căzut.

”Erau doi, individa asta mai era cu un tip, el a luat-o înainte, ea a rămas în spatele meu, că am vrut să mă întorc. Și, în momentul ăla, a pus mâna pe geantă, am tras, ea o ținut, dar m-a împins și am căzut”, a declarat Tatiana Vâlcea, pentru Știrile PROTV.

Norocul femeii a fost că un bărbat care trecea cu bicicleta a sărit să o ajute. A fugit după hoaţă şi a imobilizat-o până la sosirea poliţiştilor.

”Am strigat 'Hoața! Prindeți-o, că mi-a furat poșeta!'. Domnul a prins-o, fiind cu bicicleta aici, eu abia m-am ridicat. M-am speriat, vă dați seama, și m-am lovit la mâini, că m-am sprijinit așa, m-am lovit un pic și la genunchi, dar mai mult mâinile”, a mai declarat femeia de 80 de ani.

Suspecta are 56 de ani şi nu are adăpost. Pe numele ei a fost deschis dosar penal pentru tâlhărie.