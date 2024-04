O bătrână din Italia i-a lăsat casa moștenire româncei care o îngrijește de mai mulți ani. Nepoții italiencei au dat-o în judecată pe femeie

O româncă primește o casă prin testamentul unei bătrâne de 92 de ani din Italia, pe care a îngrijit-o. Decizia a fost contestată de cei șase nepoți ai femeii, care au susținut că badanta ar fi influențat voința bătrânei. Cu toate acestea, instanța a validat testamentul, după ce bătrâna a demonstrat că a luat decizia de bunăvoie, arată Gândul.ro.

Femeia a explicat că a luat această decizie pentru că, spre deosebire de nepoții săi, românca a îngrijit-o și a tratat-o cu respect.

„Am primit de la ea atenția, grija și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la nepoții mei”, a declarat bătrâna.

Cei șase nepoți ai bătrânei nu au fost de acord cu decizia ei și au contestat în fața instanței judecătorești testamentul.

Nepoții au susținut că românca ar fi profitat de starea de sănătate a bătrânei și ar fi forțat-o să o treacă în testament.

Îngrijitoarea româncă, a fost acuzată de procuror, în urma sesizărilor nepoților, că „a obligat-o pe bătrâna îngrijită să-i doneze imobilul proprietate personală și să-i transfere suma de 9.000 de euro, necesară plății actelor notariale.”

În ajutorul îngrijitoarei a sărit chiar bătrâna în cauză, care s-a supus controalelor specifice și care au demonstrat că se află în deplinătatea facultăților mintale, conștientă și în măsură să decidă cui vor rămâne bunurile sale după ce va părăsi această lume.

„Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine pentru ceea ce am hotărât în testamentul meu. Am ajuns să iau această decizie pentru că m-am simțit abandonată de voi toți. Așa cum voi nu v-ați simțit obligați față de mine cu ceva, la fel și eu am considerat că sunt liberă să decid ce voi face și cui voi lăsa bunurile mele după ce nu voi mai fi. Am avut de la această femeie (de la îngrijitoarea româncă, n.red.) atenția și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la voi”, se arată într-o scrisoare pe care bătrâna a trimis-o instanței.

Procesul s-a încheiat în favoarea îngrijitoarei românce, care are toate drepturile de a primi donația din partea celei pe care a îngrijit-o. Mai mult, Antoneta a promis că se va adresa instanței pentru ca bătrâna să fie scoasă din azil.