John Tinniswood, cel mai bătrân bărbat din lume, a murit la vârsta de 112 de ani. Secretul longevității sale

Cel mai bătrân bărbat din lume a murit la 112 ani. Foto: X/ The Times Of India

Cel mai bătrân om din lume, John Tinniswood, a murit la vârsta de 112 ani, potrivit Guinness World Records. Chiar și ultimele clip de viață ar fi fost înconjurat de muzică și voie, după cum au declarat apropiații săi.

John Tinniswood s-a născut în Liverpool pe 26 august 1912, anul în care s-a scufundat Titanicul. Bărbatul a murit luni, 25 noiembrie la un azil din Southport, potrivit Sky News.

”În ultima sa zi a fost înconjurat de muzică și iubire. Lui John îi plăcea întotdeauna să spună mulțumesc. Deci, în numele său, mulțumim tuturor celor care au avut grijă de el de-a lungul anilor, inclusiv îngrijitorilor săi de la Hollies Care Home, medicilor săi de familie, asistenților medicali districtuali, terapeutului ocupațional și altor membri ai personalului NHS”, a transmis familia sa, conform sursei menționate anterior.

Care este secretul longevității

John Tinniswood a spus într-o declarație că el a reușit să se păstreze datorită moderației.

„Dacă bei prea mult sau mănânci prea mult sau mergi prea mult; dacă faci prea mult din orice, vei suferi în cele din urmă. Nu mă pot gândi la niciun secret special pe care îl am. Am fost destul de activ în tinerețe, am făcut o mulțime de plimbări”, a explicat bărbatul.

