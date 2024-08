O bătrână de aproape 100 de ani, pericol pentru vecinii de la bloc. Oamenii cer disperați ajutorul autorităților de teama producerii unui dezastru

Batrana are putine momente de luciditate FOTO BZI

Un adevărat coșmar trăiesc locatarii unui bloc din cartierul Tătărași, Iași, unde o femeie de 96 de ani le dă mari temeri de mai bine de doi ani.

Bătrâna, care ar avea probleme psihice, a transformat apartamentul său într-un focar de infecție, iar comportamentul său îi pune în pericol pe cei din jur, arată BZI.ro

Administratorul blocului, Cristina Nistor, a descris situația ca fiind una disperată: „Ea este un pericol public și pentru sănătate, și pentru integritate. Din câte știu, ea are demență. Am înțeles că a dat foc la preșul de la intrarea în bloc. Pipi, caca peste tot, în cadă și în chiuvetă este plin de fecale. Toată lumea știe că are demență. Ar trebui instituționalizată.”

Se tem de o explozie

Vecinii sunt exasperați de mirosul insuportabil și de riscurile la care sunt expuși. „Lasă ușa deschisă și mirosul de acolo inundă toată scara. E o mizerie de nedescris. Nu deschide geamurile, doar ușa, și tot mirosul vine pe scară. Trebuie făcut ceva neapărat,” a spus o vecină.

În plus, există îngrijorări legate de siguranța blocului, deoarece femeia lasă adesea gazul pornit și umblă cu chibrituri. „Când au fost temperaturile mari, a fost nenorocire. Miroase a urină, e mai ceva ca în grajd,” a adăugat o altă locatară.

Deși s-au făcut numeroase sesizări la diverse instituții, situația rămâne nerezolvată. Administratorul blocului a încercat să obțină ajutor pentru bătrână, dar fără succes. „Polițistul de proximitate a sunat pe la aziluri, dar toți i-au spus că nu sunt locuri. Ea trebuie luată neapărat din casă, nu se poate astfel,” a mai spus Cristina Nistor.

Pe lângă problemele de igienă și siguranță, există și suspiciuni legate de un tânăr care vine periodic la bătrână pentru a-i lua pensia. „Toată lumea spune că cineva cu taxiul vine, ia cardul și îi ia pensia. Dacă tot îi ia pensia, să aibă și grijă,” a menționat administratorul.

În aceste condiții, locatarii sunt disperați și cer măsuri urgente pentru a pune capăt coșmarului pe care îl trăiesc de ani de zile.

Ads