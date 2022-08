Un locuitor în vârstă de 85 de ani din orașul Sumy a donat 35.000 de dolari pentru a ajuta Forțele Armate ale Ucrainei.

Recent, acesta și-a pierdut soția și mai devreme i-a murit fiul.

El și-a vândut apartamentul și cabana și a donat banii pentru a-i ajuta pe apărătorii Ucrainei.

