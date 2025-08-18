Cheia pentru a rămâne în formă după 70 de ani: un obicei zilnic simplu îți poate menține creierul sănătos și ager

Specialiștii și cercetările arată că un obicei zilnic simplu îți poate menține creierul sănătos și ager chiar și după vârsta de 70 de ani. Pe măsură ce îmbătrânim, păstrarea clarității mentale devine la fel de importantă ca menținerea forței fizice. După 65 de ani, aproximativ 40% dintre vârstnici se confruntă cu un anumit grad de pierdere a memoriei, iar dintre cei trecuți de 70 de ani circa 16% prezintă tulburări cognitive ușoare, cum ar fi dificultăți în a-și aminti lucruri sau în a găsi cuvintele potrivite. Deși genetica și bolile preexistente joacă un rol în sănătatea cognitivă, obiceiurile de viață pot face o mare diferență.

Mulți factori de stil de viață susțin sănătatea creierului, totuși, cercetări recente au arătat că viața socială ar putea fi cea mai importantă. „Cel mai bun obicei pentru a rămâne ager după 70 de ani este să rămâi conectat social – prin conversații, activități comunitare sau pur și simplu petrecând timp de calitate cu ceilalți”, spune dr. Erica Park.

De ce conexiunea socială este esențială pentru a rămâne ager

Fie că te întâlnești cu un prieten la plimbare, participi la evenimente comunitare sau vorbești pe video cu familia, interacțiunea socială regulată este crucială pentru claritatea mentală.

Susține structura și funcția creierului

Ads

Vârstnicii care interacționează rar cu cei dragi și nu participă la activități comunitare au un risc mult mai mare de declin cognitiv și demență. „Interacțiunea constantă reduce stresul, susține memoria și menține mintea activă”, spune dr. Park.

Studiile de amploare au descoperit că persoanele izolate social au un risc cu 26–62% mai mare de demență decât cele implicate social. Scanările cerebrale arată că acești adulți au mai puțină substanță cenușie în zonele responsabile de memorie și învățare. Aceste schimbări sunt corelate cu scăderea activității unor gene care protejează împotriva Alzheimerului și sprijină funcționarea normală a creierului.

Întărește sistemul imunitar

Sănătatea fizică și cea cognitivă sunt strâns legate. Singurătatea, la nivel genetic, reduce activitatea genelor antiinflamatoare și crește activitatea celor legate de reacții inflamatorii, ceea ce slăbește capacitatea organismului de a lupta cu bolile. Un sistem imunitar puternic nu doar că sprijină sănătatea generală, ci poate influența direct și cogniția. Cercetările recente arată că inflamația cronică este asociată cu tulburările cognitive, chiar și în absența demenței.

Ads

Menține mintea activă

Fiecare conversație sau activitate comună este ca un „antrenament” pentru creier. Învățarea unui joc nou, discutarea unei cărți la clubul de lectură, deprinderea unei noi abilități sau o discuție profundă activează zone cerebrale ce mențin mintea ageră, scrie eatingwell.com.

Un mic studiu a arătat că adulții care au petrecut șase săptămâni învățând abilități noi – desen, o limbă străină, muzică – au avut îmbunătățiri cognitive care au durat până la un an.

Poate încuraja activitatea fizică

Exercițiile fizice sunt strâns legate de o minte sănătoasă. „Mișcarea stimulează circulația cerebrală, sprijină memoria și buna dispoziție și adesea vine la pachet cu interacțiunea socială, mai ales când faci parte dintr-un grup sau echipă”, spune nutriționistul Katie Schimmelpfenning. Un studiu a descoperit că vârstnicii activi au un risc cu 37% mai mic de Alzheimer față de cei sedentari. Totodată, nivelurile ridicate de sprijin social cresc activitatea fizică, iar mișcarea încurajează socializarea.

Ads

Cum să îți întărești conexiunile sociale

Înscrie-te într-un club sau curs – redescoperă pasiuni vechi sau abordează subiecte noi într-un cadru comunitar.

Stabilește întâlniri săptămânale – un obicei programat te ajută să rămâi consecvent.

Leagă socializarea de alte obiceiuri – de exemplu, după ce verifici e-mailul dimineața, sună un prieten sau verifică agenda comunității.

Alte sfaturi pentru menținerea agerimii mentale

Activitate fizică regulată – de cel puțin cinci ori pe săptămână.

Dietă echilibrată și nutritivă – mese cu proteine, fructe și legume pentru a reduce inflamația.

Învățarea continuă de abilități noi – susține funcțiile executive și memoria.

Somn suficient și de calitate – lipsa somnului este strâns legată de declinul cognitiv.

Ads

Concluzia experților

A rămâne conectat social înseamnă mult mai mult decât a-ți îmbunătăți dispoziția: este una dintre cele mai puternice modalități de a-ți proteja creierul odată cu înaintarea în vârstă. Interacțiunea socială menține mintea activă, sprijină structura sănătoasă a creierului, întărește imunitatea și te încurajează să adopți și alte obiceiuri benefice, precum exercițiile fizice. Fie că te alături unui grup comunitar, suni un prieten sau găsești un partener de sport, prioritizarea conexiunilor sociale te poate ajuta să rămâi ager, sănătos și fericit mult după 70 de ani, scrie eatingwell.com.

Ads