Imagini unice cu un român despre care se spune că a trăit peste 120 de ani: „Aveam 35 de ani când am fost în războiul cu turcu'” VIDEO

Un interviu realizat în anul 1963 cu un bătrân care spune că avea 35 de ani în anul 1877, când a fost războiul ruso-turc, în urma căruia România și-a proclamat independența, a fost publicat pe pagina de Facebook Cineclic.

„Aveam 35 de ani când am fost în războiul cu turcu”, susține Ilie Stamate în interviul acordat în 1963 televiziunii de stat a Partidului Comunist. Potrivit filmării realizate de propaganda comunistă, bătrânul cu „o sumedenie de nepoți și strănepoți” se afla, la data realizării, interviului la a treia căsătorie, soția sa de la vremea respectivă fiind cu 50 de ani mai tânără.

În imagini, bătrânul despre care se spune că ar fi trăit peste 120 de ani apare trecând puntea unui râu sau hrănind animalele.

Imaginile au stârnit controverse, unii fiind sceptici că bătrânul chiar a trăit peste 120 de ani.

„Imposibil. Cel mai in varsta om care a trait in romania a avut 111 iar lucrul asta a putut fi confirmat. În general cu unii oameni nascuti in secolul 19 sunt multe cazuri in care din motive administrative nu este cunoscuta cu exactitate data nașterii lor. Acuma nu stim din ce cauze el ar fi putut sa afirme ca are varsta asta. Posibil sa fi avut peste 90”, a scris unul dintre comentatori.

„O fi avut, cine stie?! Multi traiau peste 100 in acea perioada. In anii 1980, am avut un vecin care a murit la 119 ani... Dar, se pierde esenta de fapt, aceea ca a luptat in razboiul ruso-turc si mai mult se vede ca nimeni nu face un calcul corect astfel incat sa inteleaga ca omul putea sa lupte in acel razboi, avand in 1963 minim 100. Esenta e ca a luptat in acel razboi, ca la data interviului era foarte batran si ca unii dintre noi, acum am gasit motiv de "contre" fara a incerca sa vedem ce e important si realitatea. Sport national de ceva vreme, superficialitate si mistocareala”, a comentat un alt internaut.

