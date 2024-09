Care este cea mai tare băutură alcoolică pe care o poți consuma? "Am regretat imediat"

Alcoolurile distilate sunt disponibile în diferite grade de tărie, de multe ori în jurul valorii de 40% alcool pe volum (ABV). Dar acest lucru nu înseamnă neapărat că se limitează la această valoare, deoarece ABV-ul unei băuturi spirtoase poate varia foarte mult, de la 20% până la 25%, până la whisky-urile cu tărie de butoi, care se pot situa între 50% și 60% ABV.

Descoperirea lumii băuturilor spirtoase poate fi captivantă, mai ales că unele băuturi sunt mult mai tari decât te-ai aștepta. Dacă un alcool poate ajunge la 60%, cât de puternică crezi că este cea mai tare băutură din lume și ce anume poate fi aceasta?

Nu este vorba de produsul american Everclear, care are o concentrație alarmantă de 95% alcool, scrie thetakeout.com.

În special, marca Everclear nu sugerează să beți produsul direct, ci mai degrabă să îl folosiți în alte scopuri, cum ar fi gătitul, curățarea (da, dezinfectează) și crearea de tincturi și băuturi pentru folosirea în baruri.

Dar există, de fapt, un produs mai puternic numit Spirytus Rektyfikowany de Polmos Warszawa, din Polonia, cunoscut și sub numele de "alcool rectificat", care, în mod incredibil, depășește 95% și ocupă primul loc.

Cât de puternic este Polmos Warszawa Spirytus Rektyfikowany, totuși?

La fel ca Everclear, tehnic nu este recomandat să îl beți direct, ci mai degrabă să îl folosiți pentru lichioruri, solvenți, tincturi, parfumuri și în gătit. Orice alcool la această concentrație este extrem de inflamabil. Și chiar dacă nu ați auzit de el, este disponibil în comerț în Statele Unite.

Având în vedere că această băutură spirtoasă este practic etanol pur și puțină apă - de două ori mai puternică decât o doză standard de whisky, tequila sau vodcă - folosiți-o pentru cocktailuri și amestecuri.

"Am încercat odată cea mai mică înghițitură de Everclear direct, doar pentru a vedea cum este, și am regretat imediat (serios, a fost doar o mică degustare), pentru că am simțit arsura caustică din gură până în stomac. Nu-mi pot imagina că a bea Spirytus Rektyfikowany direct ar fi diferit", notează autorul articolului.

Printre cocktailurile pe care le puteți prepara din băuturi spirtoase precum Spirytus Rektyfikowany sau Everclear se numără limoncello (Everclear oferă chiar și o rețetă), deci, din punct de vedere tehnic, îl puteți bea, doar într-o formă semnificativ diluată și, fără îndoială, mult mai gustoasă.

