Băutura cu alcool pe care o recomandă Dragoș Bucur, de la „Visuri la cheie”. Chiar el o prepară acasă: „La oraș se bea prosecco și alte fițe”

Dragoș Bucur îndeamnă românii să bea o băutură autentică, specială, pe care oamenii o pot face singuri chiar în curtea lor.

Prezentatorul emisiunii „Visuri la cheie” are un stil de viață cât se poate de sănătos de când s-a mutat la țară. Soțul Danei Nălbaru s-a retras cu familia la sat, la o distanță de două ore de Capitală, mai exact în satul Moșteni-Greci, în județul Argeș, unde și-au ridicat o căsuță pe placul lor. Copiii sunt implicați în munca agricolă, astfel că fructele și legumele sunt cultivate de cântăreață, soțul ei, Dragoș Bucur, dar și de cei trei copii, Sofia, Kadri și Roxana.

Țuica și pălinca, la putere în familia lui Dragoș Bucur

Dragoș Bucur promovează țuica și pălinca românească, așa că a postat pe social media un filmuleț în care savurează băutura pe care o mai fac doar oamenii de la sat, însă în tot mai puține zone de la noi din țară. Prezentatorul „Visuri la cheie” a spus că preferă țuica și pălinca mai mult decât băuturile sofisticate consumate la oraș. De altfel, Dragoș Bucur a arătat, în mare, și care este procesul de realizare a acestui băuturi tradiționale.

„La oraș se bea whisky, prosecco, rom, coniac și alte fițe. La țara bem țuică și palincă! Hai noroc și sănătate, că-i mai bună decât toate”, a scris Dragoș Bucur pe pagina de Instagram Bucurii la țară.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară după un moment greu din familie, după ce unul dintre copii s-a îmbolnăvit.

„Am învățat că poți trăi în lume, dar nu cu lumea. Am învățat că pot fi fericită cu puține lucruri. (…) Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem.”, a declarat Dana Nălbaru în podcastul lui Mihai Morar.

Artista a dezvăluit și că și-a schimbat religia și că s-a pocăit. „Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una este să crezi și altă este să te încrezi în Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui. Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta…. Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut!”, a mai spus Dana Nălbaru.

