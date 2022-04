Top 7 bauturi alcoolice potrivite pentru masa de Paste

De pe masa de Paste nu vor lipsi cateva preparate cheie. Evident, ne referim la ouale rosii, drobul sau friptura de miel. Nu te vom miniti, sa faci un meniul special care sa puna in prim plan aceste preparate nu va fi neaparat usor, dar satisfactia va fi pe masura. Totusi, nu uita de bauturi, cele care pot pune in valoare sau pot distrage atentia de la preparate. Iti spunem in continuare care sunt cele mai cautate bauturi pentru masa de Paste si cum sa le combini cu mancarea.

Tuica

Orice masa se incepe cu aperitivele si tuica va fi nelipsita, mai ales daca meniul este unul traditional romanesc. Tuica iti va deschide apetitul si te va pregati pentru preparatele ceva mai greoaie din meniu. Te sfatuim sa alegi o tuica de tara, naturala, cu o concentratie de alcool care sa nu depaseasca 30 de grade.

Scotch

Daca nu esti neaparat un fan al bauturilor romanesti, deci tuica si palinca de 55 de grade reusesc cumva sa te lase rece, mizeaza pe bauturile de import, de preferinta un scotch single malt. Scotch-ul poate fi baut atat inainte, cat si in timpul sau dupa masa si merge cel mai bine cu preparatele cu sos dulceag, cu note de cafea sau de ciocolata.

Vin rosu

Cand apare friptura, cel mai probabil cea de miel, nu trebuie sa lipseasca vinul rosu. De preferat rosu sec, tare. Aici ai de ales intre mai multe sortimente, cel mai tare fiind un Cabernet Sauvignon. Merlot va fi recomandat pentru cei care prefera vinurile ceva mai aromate, iar Pinot Noir-ul pentru cei care prefera un vin ceva mai fin si usor de baut.

Ads

Daca nu vei avea miel pe masa, si te gandesti sa-l inlocuiesti cu o friptura de curcan, mizeaza cu incredere pe un vin alb.

Tequila

Daca-ti faci griji in legatura cu preparatele ceva mai grase de pe masa de Paste, cel mai bun remediu poate fi reprezentat de tequila. Aceasta bautura, triplu distilata, prezinta note foarte subtile care o fac deosebit de placuta si de apreciata.

Vodka

Cantitatea ridicata de alcool din aceasta bautura va echilibra de minune grasimea carnii de miel, dar si a branzeturilor. Asadar, daca ai de gand sa servesti inclusiv un platou de branzeturi, de exemplu Gorgonzola, adauga si o sticla de vodka pe lista de cumparaturi.

Bere

Simplu si clasic, daca nu esti adeptul bauturilor ceva mai tari, nu te mai complica. Berea nu trebuie sa lipseasca de pe masa de Paste, mai ales daca de obicei asta bei. Nu are sens sa faci experimente cand la mijloc vorbim despre starea ta de bine. Asadar, alege berea preferata si lasa-i pe ceilalti sa deguste vinuri si bauturi spirtoase.

Vin dulce

La desert, cand cel mai probabil te vei bucura de pasca sau cozonac de casa, n-ar strica sa incluzi si un vin dulce sau ceva mai parfumat. Alege cu incredere un Muscat sau poate o Tamaioasa.

La finalul mesei nu uita de un digestiv care sa te ajute sa te relaxezi. Ai de ales intre coniac, lichior sau poate un bitter. A da, pe parcursul mesei nu lasa apa la o parte!

Ads