Cum poți rămâne fără permis chiar dacă nu ai consumat băuturi alcoolice. Experimentul unui polițist: "Flori de soc, apă, zahăr și lămâie" VIDEO

Polițistul Tavi Perțea a făcut un experiment cu privire la riscurile la care se expun șoferii atunci când consumă diverse băuturi, chiar și nealcoolice.

”Nu am pus alcool sau ceva care aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingredient secrete, dar sigur nu conțin alcool.“, a explicat polițistul Tavi Perțea, înainte de a bea un pahar cu socată.

După ce a băut paharul cu socată, polițistul și-a făcut imediat testul, iar rezultatul a fost surprinzător: 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ca atare, dacă ar fi fost oprit în trafic, acesta rămânea fără permis de conducere.

“Deci rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată!“ a spus polițistul.

Polițistul a repetat testul după cinci minute, iar rezultatul a fost 0.

”Așadar, e bine să așteptăm câteva minute după ce am băut socată înainte să conducem ca să nu avem surprize” a fost concluzia polițistului.

Acesta a mâncat și o înghețată cu alcool, preparată pe loc la o cofetărie, iar etilotestul a indicat 0,22.

După cinci minute, rezultatul a fost 0.

”În cazul în care ați consumat băuturi sau alimente de acest fel eu vă recomand să solicitați probe de sânge” a explicat Perțea.