Minunea de la Leverkusen, cu Xabi Alonso antrenor: 30 de meciuri fără înfrângere

Formaţia Bayer Leverkusen a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa VfB Stuttgart, şi s-a calificat în semifinalele Cupei Germaniei.

Pentru Bayer Leverkusen au marcat Andrich (50), Adli (67) şi Tah (90), iar pentru Stuttgart au punctat Anton (11) şi Führich (58).

Cu Xabi Alonso la timonă, Bayer Leverkusen e neînvinsă în acest sezon, ajungând la 30 de partide consecutive fără eșec. Cu încă două meciuri fără înfrângere, Bayer ar egala un record deținut de Bayern Munchen.

În semifinale s-au mai calificat Kaiserslautern şi Fortuna Dusseldorf.

Ultimul sfert de finală, FC Saarbrucken – Borussia Monchengladbach, are loc miercuri.

🇩🇪💫 Bayer Leverkusen are 𝐎𝐍𝐋𝐘 the second team in German football history to go 30 games 𝐔𝐍𝐁𝐄𝐀𝐓𝐄𝐍 across all competitions.

Two more games and they equal Bayern’s all-time record. 👀🔥 pic.twitter.com/8lpOSbfpQw