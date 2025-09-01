Echipa de Champions League care și-a dat afară antrenorul după numai două etape

Clubul german de fotbal Bayer Leverkusen l-a demis, luni, pe antrenorul olandez Erik ten Hag (55 ani), după numai două etape disputate din Bundesliga, a anunțat campioana din 2024 și vicecampioana din 2025, într-un comunicat citat de AFP.

Erik ten Hag fusese numit la sfârșitul lunii mai în locul spaniolului Xabi Alonso, plecat la Real Madrid, după aproape trei sezoane de succes la Bayer 04, în care a pus capăt unei serii a lui Bayern Munchen de 11 titluri în Bundesliga.

Tehnicianul olandez plătește tributul unui debut neconvingător de sezon. După ce s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Germaniei (4-0 în deplasare cu echipa de liga a patra Grossaspach), Leverkusen nu a obținut decât un punct din primele două etape ale campionatului.

Bayer Leverkusen a pierdut acasă cu Hoffenheim, cu 1-2, după ce a condus cu 1-0, iar apoi a remizat cu Werder Bremen, 3-3, după ce a fost condusă cu 2-0 și 3-1.

''Această decizie nu a fost ușor de luat. Nimeni nu și-a dorit să ajungem aici. Totuși, ultimele săptămâni au arătat că nu este posibil să construim o nouă echipă de succes în această configurație'', a apreciat directorul sportiv al clubului, Simon Rolfes.

''O despărțire în acest stadiu de început al sezonului este dureroasă, dar necesară, din punctul nostru de vedere. Ambiția noastră rămâne aceea de a realiza obiectivele fixate pentru acest sezon, iar pentru acest lucru este nevoie de toate condițiile posibile, la toate nivelurile'', a explicat președintele lui Bayer Leverkusen, Fernando Carro.

Secunzii lui ten Hag vor asigura interimatul, notează AFP, următorul meci e campionat al ''aspirinelor'' fiind programat pe 12 septembrie, cu Eintracht Frankfurt.

Bayer, care a avut două sezoane și jumătate în care a jucat o semifinală (2023) și o finală (2024) în Europa League, a câștigat un titlu de campioană și Cupa Germaniei în 2024, încheind pe locul secund în Bundesliga în sezonul trecut, urmând să evolueze în Champions League.

Lotul lui Bayer este în reconstrucție după plecările lui Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (ambii la Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland), Lukas Hradecky (Monaco), Jonathan Tah (Bayern) și Amine Adli (Bournemouth).

Erik ten Hag a venit la Bayer după două sezoane petrecute la Manchester United, în care a obținut doar Cupa Angliei în 2024, înainte de a fi înlocuit de portughezul Ruben Amorim în prima parte a sezonului trecut.

