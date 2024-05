Scandal imens după semifinala dintre Real Madrid și Bayern München! Tuchel a sărit la gâtul arbitrilor VIDEO

Real Madrid s-a impus cu 2-1 în meciul cu Bayern München și s-a calificat în finala Ligii Campionilor după un meci încheiat cu o mare controversă legată de arbitraj.

Au marcat Joselu ’88, ‘90+1 pentru Real Madrid şi Davies ’68 pentru Bayern.

În prelungirile partidei, Bayern a trimis mingea în plasă, prin De Ligt, la o fază confuză, la care s-a acordat ofsaid.

Greșeala arbitrilor a fost mare. Asistentul nu a așteptat încheierea fazei și a ridicat steagul, iar centralul Marciniak a fluierat înainte ca De Ligt să trimită mingea în plasă, validând semnalizarea asistentului.

Antrenorul lui Bayern, Thomas Tuchel, s-a dezlănțuit după meci:

”Este o înfrângere, dar noi am dat totul pe teren. Este amară, bineînțeles. Dar nu există regrete. A fost o luptă mare, am crezut că suntem aproape de final.

Ce s-a întâmplat la final, este o încălcare clară a tuturor regulilor din fotbal! Niciodată nu trebuie să ridici steagul, e o decizie imensă și e greșită.

Este un dezastru total! La al doilea gol al Realului, au lăsat jocul să continue. Jocul trebuie să continue și la noi, asta e regula clară. Prima greșeală este făcută de tușier, a doua de arbitru. Este o încălcare clară a regulamentului! Nu s-ar fi întâmplat asta dacă era vorba de cealaltă parte (n.r. - Real madrid)", a răbufnit antrenorul lui Bayern.

🚨 Thomas Tuchel on referee’s mistake: “This would not have happened on Real Madrid side”. pic.twitter.com/SF0rAWPPYh