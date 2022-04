Probleme pentru Bayern Munchen în Bungesliga.

Campioana a avut 12 jucători pe teren și riscă să piardă meciul cu Freiburg la masa verde. În teren a fost 4-1 pentru bavarezi.

Totul s-a întâmplat în minutul 86 atunci când Sabitzer a intrat pe teren în locul lui Kingsley Coman. Fotbalistul francez nu a a apucat să părăsească terenul de joc și chiar a atins mingea.

Arbitrul întâlnirii a verificat faza, dar a lăsat jocul să continue în ciudat protestelor celor de la Freiburg.

"Pe tabela electronică a fost afișat un număr greșit, iar Coman nu a știut că trebuie să părăsească terenul. De aceea am jucat câteva secunde cu un jucător în plus. Am jucat în 12 timp de 8-9 secunde, iar în acest timp nu s-a petrecut nimic senzațional", a spus Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern Munchen.

În poza pe care v-o prezentăm se vede clar că formația bavareză (în culoarea neagră) are 12 jucători în teren (11+ un portar) și nu 11 fotbaliști asa cum era normal.

Cazul se poate judeca la comisiile federale din Germania, doar dacă Freiburg va depune contestație, conform regulamentului.

În cazul în care va câștiga la masa verde, Freiburg ar urca pe loc de Champions League.

