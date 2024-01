Cum l-a omagiat Bayern Munchen pe marele Franz Beckenbauer

Formaţia Bayern Munchen a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Hoffenheim, într-un meci din etapa a 17-a a campionatului Germaniei.

Golurile au fost marcate de Musiala ’18, ’70 şi Kane ’90.

În minutul 74, de la oaspeţi a fost eliminat Promel.

Bayern şi cei 75.000 de fani strânşi vineri seară pe Allianz Arena i-au adus un omagiu emoţionant lui Franz Beckenbauer înaintea meciului de campionat cu Hoffenheim. Kaiserul a murit duminică la vârsta de 78 de ani, înconjurat de familia sa la Salzburg, oraş austriac vecin cu Bavaria natală. Seara, la temperaturi apropiate de -9°C şi pe o ceaţă îngheţată, Bayernul său, pe care l-a ajutat să crească timp de aproape o jumătate de secol pentru a deveni un gigant al fotbalului, i-a adus primul său omagiu.

În timpul încălzirii, jucătorii lui Bayern au purtat tricouri cu numărul 5, asociat pentru totdeauna cu el, precum şi veste de antrenament din perioada jucătorului Franz Beckenbauer, campion european în 1972 şi campion mondial în 1974 cu Germania de Vest şi triplu câştigător al Cupei Cluburilor Campionilor Europeni (1974, 1975, 1976), precursoarea Ligii Campionilor.

Pe tricoul Munchenului au fost adăugate cuvintele "Danke Franz" (Mulţumesc Franz), aceleaşi cuvinte care sunt scrise de marţi pe faţada cu LED-uri a Allianz Arena. Videoclipuri în memoria celui care a câştigat de două ori Balonul de Aur în 1972 şi 1976 au fost difuzate şi pe cele două ecrane gigantice de pe Allianz Arena, care a păstrat un moment de reculegere în memoria sa.

Partidele Leipzig – Frankfuurt, Freiburg – Union Berlin, Mainz – Wolfsburg, FC Koln – Heidenheim, Augsburg – Leverkusen şi Darmstadt – Dortmund se vor disputa sâmbătă.

Emotional moments before kick off as part of the tribute to one of world football's biggest icons, Franz Beckenbauer.

Rest in peace, Kaiser! pic.twitter.com/gtVqR4Lqnm