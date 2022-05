Bayern Munchen a transferat un fundas olandez

Fundasul olandez Edson Braafheid va evolua in urmatoarele patru sezoane in Bundesliga, fiind transferat la vicecampioana Germaniei, Bayern Munchen.

In varsta de 26 de ani, Braafheid a bifat 76 de partide in cele doua sezoane si jumatate petrecuta in prima liga olandeza, la Twente Enschede, reusind un singur gol pentru ocupanta locului secund din Eredivisie.

Dorit si de Ajax Amsterdam si PSV Eindhoven, fundasul stanga a ales un transfer in Germania, unde va lucra alaturi de alti doi olandezi, Luis van Gaal si Mark van Bommel.

Braafheid este cel de-al 7-lea jucator transferat de Bayern Munchen pentru urmatorul sezon, cei mai cunoscuti fiind Mario Gomez, Ivica Olici sau Danijel Panjici.

