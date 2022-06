Felix Magath: Bundesliga e cel mai puternic campionat din Europa

ntrenorul formatiei Schalke 04, Felix Magath, sustine ca Bundesliga este cel mai puternic campionat din Europa, avand cate o echipa in semifinalele Ligii Campionilor si Europa League.

"Eu spun de cativa ani ca Bundesliga este cel mai puternic campionat din Europa, iar cifrele incep sa imi dea dreptate. Avem o echipa in semifinalele Ligii Campionilor, pe Bayern Munchen, avem inca o echipa in semifinalele Europa League, pe Hamburg, si daca nu erau visatori, Wolfsburg ar fi trebuit sa fie tot in semifinale, in dauna celor de la Fulham.

Suntem pe primul loc in clasamentul coeficientilor in acest sezon si mai avem nevoie doar de cateva puncte pentru a depasi Italia in clasamentul pe ultimii 5 ani. In Anglia, Spania sau Italia sunt 2 sau maxim 3 echipe care sunt peste nivelul Bundesligii, fiindca acolo se investesc zeci de milioane de euro, dar campionatul lor nu se ridica la nivelul nostru. In care dintre aceste campionate ati vazut ca ultima clasata sa castige pe terenul campioanei cu 5-1?

Pai cum sa vorbim de o nivelare a valorilor in jos cand orice echipa poate castiga oriunde. Asta numesc eu calitate. Cand vreodata in Anglia sau Spania ultima clasata va invinge la scor pe terenul celor de la Barcelona, Real, Chelsea sau Manchester?", a declarat Magath pentru presa germana.

Germania are doua formatii calificate in fazele finale ale cupelor europene in acest sezon, Bayern Munchen urmand sa infrunte pe Lyon in semifinalele Ligii Campionilor, in timp ce Hamburg va juca impotriva celor de la Fulham in Europa League.

C.F.

