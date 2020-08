Bayern Munchen s-a calificat in finala Champions League. Hansi Flick: "Am avut noroc in prima repriza"

"Stiam ca acest meci va fi dificil, cei de la Lyon au eliminat Juventus si pe Manchester City . A fost dificil sa jucam impotriva unei echipe care alearga mult, care a jucat bine tactic, ofensiv si devensiv. Ne-au pus in dificultate in prima parte a meciului si am avut noroc. Apoi, Serge Gnabry a inscris dupa o actiune individuala si am avut un pic mai multa siguranta", a spus Flick, potrivit AFP.Formatia Bayern Munchen s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, la Lisabona, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Olympique Lyon, in semifinalele competitiei.Golurile au fost marcate de Gnabry, in minutele 18 si 33, si Lewandowski '88.In finala, duminica, la Lisabona, Bayern Munchen va intalni formatia Paris Saint-Germain.