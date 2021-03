Stefan Radu a jucat meciul 400 pentru Lazio. Bayern Munchen si Chelsea s-au calificat in sferturile de finala ale Champions League

La Munchen, Bayern a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa lui Stefan Radu, Lazio, in mansa secunda a optimilor LC, meci arbitrat de Istvan Kovacs. In tur, scorul a fost 4-1 pentru Bayern.Pentru Stefan Radu, a fost jocul cu numarul 400 la echipa Lazio. Romanul a fost integralist si a primit un cartonas galben in minutul 26.Au marcat Lewandowski '33 (penalti) si Choupo-Moting '73 pentru bavarezi si Parolo '82 pentru Lazio.La Londra, Chelsea a invins cu 2-0 echipa Atletico Madrid, in returul optimilor. Golurile au fost marcate de Ziyech '34 si Emerson '90+4. In minutul 82, de la Atletico a fost eliminat Savic. In tur, scorul a fost 1-0 pentru Chelsea.In sferturile de finala ale Ligii Campionilor mai sunt calificate echipele Liverpool, Manchester City , Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, FC Porto si Real Madrid Tragerea la sorti a sferturilor de finala va avea loc vineri, de la ora 13.00.CITESTE SI: