Lewandowski, De Bruyne si Neuer, nominalizati pentru titlul de jucatorul anului

Castigatorul va fi anuntat, alaturi de cei care vor primi premiile pentru jucatoarea anului si pentru cei mai buni jucatori pe posturi, dar si de cei care vor primi premiile pentru antrenorii anului, la 1 octombrie, in cadrul ceremoniei de tragere la sorti a grupelor Ligii Campionilor, care se va desfasura la Nyon.Pentru jucatoarea anului sunt nominalizate Lucy Bronze (Anglia, Olympique Lyon ), Pernille Harder (Danemarca, VfL Wolfsburg / Chelsea FC ) si Wendie Renard (Franta, Olympique Lyon).Sunt nominalizati pentru premiul de antrenorul anului in fotbalul masculin germanii Hans-Dieter Flick (Bayern Munchen), Jurgen Klopp ( FC Liverpool ) si Julian Nagelsmann (RB Leipzig)Pentru cel mai bun antrenor in fotbalul feminin sunt nominalizati spaniolul Lluis Cortes (FC Barcelona ), germanul Stephan Lerch (VfL Wolfsburg) si francezul Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon).Nominalizarile pentru premiile pe posturi, in Liga Campionilor la masculin, sunt urmatoarelePortari: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern), Jan Oblak ( Atletico Madrid Fundasi: David Alaba (Bayern), Alphonso Davies (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern)Mijlocasi: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Muller (Bayern), Thiago Alcantara (Bayern)Atacanti: Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain).Nominalizarile pentru premiile pe posturi in Liga Campionilor la feminin:Portari: Sarah Bouhaddi (Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Sandra Panos (Barcelona)Fundasi: Lucy Bronze (Lyon), Lena Goessling (Wolfsburg), Wendie Renard (Lyon)Mijlocasi: Sara Bjork Gunnarsdottir (Lyon/Wolfsburg), Dzsenifer Marozsan (Lyon), Alex Popp (Wolfsburg)Atacanti: Delphine Cascarino (Lyon), Pernille Harder (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Arsenal).