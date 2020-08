Ovidiu Hategan arbitreaza meciul Bayern Munchen - Chelsea din Liga Campionilor

Vineri, se reiau jocurile din Liga Campionilor. Intr-o prima faza se disputa returul duelurilor din optimi ramase nefinalizate inainte de intreruperea competitiilor. Apoi, va urma turneul Final 8 care va fi gazduit, in perioada 12-23 august, la Lisabona.Ovidiu Hategan se va afla la centru la partida Bayern - Chelsea, programata sambata, de la ora 22.00, la Munchen. Returul incepe de la 3-0 pentru formatia germana.Brigada romaneasca de la acest joc este completata de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in timp ce al patrulea oficial va fi Radu Petrescu. In camera VAR se vor afla doi italieni, Massimiliano Irrati si Marco Guida.