Reactii dupa finala Champions League: "Sunt mandru de echipa. Ar trebui sa sarbatorim asa cum trebuie, meritam asta"

"Sunt mandru de echipa. Ce s-a intamplat in ultimele zece luni a fost senzational. Ar trebui sa sarbatorim asa cum trebuie, meritam asta. Multumesc intregii echipe. Sunt atat de multi oameni care au ajutat.... Acest succes le apartine tuturor. Cred ca am meritat sa castigam in special datorita reprizei a doua. Avem jucatori hotarati sa castige si asta este ce iti trebuie ca antrenor", a spus Flick.Formatia Bayern Munchen a invins, duminica, la Lisabona, echipa Paris Saint-Germain, scor 1-0, si a castigat Liga Campionilor pentru a sasea oara in istorie.