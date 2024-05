Scena ireala la Munchen: Jucatorii lui Bayern, in genunchi

Jucatorii lui Bayern Munchen au oferit imaginea serii in Champions League, ei asezandu-se in genunchi in fata propriilor fani.

Dupa ce au demolat FC Porto in returul sferturilor de finala ale Ligii, scor 6-1, si au obtinut calificarea in semifinale, fotbalistii lui Guardiola au vrut sa sarbatoreasca alaturi de suporteri.

Acestia au mers la peluza in care se afla galeria si s-au asezat in genunchi.

Singurul care a facut nota discordanta a fost Thomas Muller, acesta mergand la liderii suporterilor pentru a da tonul scandarilor.

Bayern Munchen a zdrobit-o pe Porto si s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor

