Semifinalele Champions League, LIVE, Lyon - Bayern Munchen 0 -2, Gnabry face dubla, Pauza

Ultima finalista din Champions League se va afla in aceasta seara, la Lisabona.
Olympique Lyon
: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Ekambi
Rezerve: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Dembele, Traore, Mendes, Reine-Adelaide, Jean Lucas, Tete, Bard, Cherki
Antrenor: Rudi GarciaBayern Munchen
: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Perisic, Muller, Gnabry - Lewandowski
Rezerve: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Sule, Pavard, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisso, Coman, Zirkzee
Antrenor: Hansi Flick
Arbitru: Antonio Mateu Lahoz
Minutul 1 - a inceput meciul
Minutul 4 - Memphis Depay scapa singur cu Neuer, dar trimite pe langa poarta
Minutul 17 - Ekambi trimite in bara
Minutul 18 - Gnabry inscrie pentru Bayern
Minutul 33- Gnabry face dubla
Minutul 45 - finalul primei reprize