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Semifinalele Champions League, LIVE, Lyon - Bayern Munchen 0 -2, Gnabry face dubla, Pauza

Miercuri, 19 August 2020, ora 22:00

   

Semifinalele Champions League, LIVE, Lyon - Bayern Munchen 0 -2, Gnabry face dubla, Pauza
Ultima finalista din Champions League se va afla in aceasta seara, la Lisabona.

Olympique Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Ekambi

Rezerve: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Dembele, Traore, Mendes, Reine-Adelaide, Jean Lucas, Tete, Bard, Cherki

Antrenor: Rudi Garcia

Bayern Munchen: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Perisic, Muller, Gnabry - Lewandowski

Rezerve: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Sule, Pavard, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisso, Coman, Zirkzee

Antrenor: Hansi Flick

Arbitru: Antonio Mateu Lahoz

Minutul 1 - a inceput meciul

Minutul 4 - Memphis Depay scapa singur cu Neuer, dar trimite pe langa poarta

Minutul 17 - Ekambi trimite in bara

Minutul 18 - Gnabry inscrie pentru Bayern

Minutul 33- Gnabry face dubla

Minutul 45 - finalul primei reprize
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Sursa: Ziare.com

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