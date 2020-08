Un parizian refuzat de PSG a adus trofeul Champions League la Munchen

In 2014, francezul a plecat la Juventus, dar nu a uitat ca sefii francezilor nu i-au dat prea multe sanse.Ajuns la Bayern, Coman s-a razbunat chiar in finala Champions League, in fata lui PSG. El a inscris golul victoriei, prin care Bayern Munchen a castigat al saselea trofeu Champions League."Este extraordinar, o bucurie imensa. E trist pentru PSG, au avut un parcurs reusit. Trebuie sa respectam ce au facut in acest sezon. Noi am incercat sa punem presiune, dar ne-au pedepsit pe contraatacuri. Din fericire nu am primit gol. A fost o finala mare", a declarat Coman dupa meci.