VIDEO Imagini emotionante cu Alphonso Davies, noua senzatie a lui Bayern Munchen, de la inceputul carierei de fotbalist

Crescut intr-o tabara de refugiati africani, canadianul este noua senzatie a germanilor.15 milioane de dolari a platit Bayern Munchen lui Vancouver Whitecaps pentru transferul fotbalistului.SURSA VIDEO: Facebook / Vancouver Whitecaps FC La Vancouver, Alphonso Davies a fost coleg si prieten bun cu fiul unor romani plecati in anii 90, in Canada."In iarna, de sarbatori a fost in Canada si s-a intalnit si cu fiul meu. Au fost de mici, aici la Vancouver, la echipa, si la nationalele de juniori ale Canadei. Alphonso e super baiat. Inainte sa plece la Bayern, a venit de multe ori si la mine in casa, il consideram de-ai casei. Se simtea bine la noi.Chiar ma bucur foarte mult pentru el ca a ajuns departe. Merita, are o viteza fantastica de cand il stiu eu. De mic a avut un potential urias. Ei vorbesc mereu, tin legatura, sunt buni prieteni. Din ce mi-a spus fiul meu, a ramas tot la fel de modest, cu capul pe umeri", spunea romanul Cris Apostol pentru Ziare.comCITESTE SI: Alphonso Davies, copilul minune al lui Bayern, a crescut in casa unor romani, dupa ce a fugit din calea razboiului