Anunt oficial! Guardiola va pleca de la Bayern. Se cunoaste si numele noului antrenor

Bayern Munchen se va desparti de spaniolul Pep Guardiola, din vara viitoare, fostul star de la Barcelona urmand sa nu isi mai prelungeasca un contract scadent in vara lui 2016.

Acest anunt oficial a fost facut duminica de presedintele lui Bayern, fostul mare jucator Karl-Heinz Rummenigge:

"Ii suntem recunoscatori lui Guardiola pentru tot ce a oferit clubului nostru si speram sa sarbatorim impreuna multe succese si in acest sezon". El a dat in sfarsit publicitatii si numele viitorului antrenor, care este, asa cum s-a si speculat in presa, italianul Carlo Ancelotti:

"Cu Ancelotti, continuam traditia antrenorilor de mare succes la FC Bayern. Suntem nerabdatori sa lucram impreuna", puncta Rumenigge, conform cotidianului german Bild.

Informatia a fost apoi confirmata si de contul oficial de Twitter al campioanei Germaniei, care a stipulat faptul ca italianul va semna pe 3 ani cu bavarezii.

D.A.