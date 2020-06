Bayern doboara record dupa record in Bundesliga. Cifre uluitoare pentru Lewandowski

Ziare.

Sambata, Bayern a castigat in deplasare la Leverkusen, scor 4-2, iar aceasta victorie a bifat o serie de recorduri. Prin pasa data lui Lewandowski, Thomas Muller a devenit primul jucator din top 5 campionate ale Europei care ajunge la 20 de pase decisive intr-un sezon, in ultimii 5 ani.Recordul precedent ii apartinea lui Kevin de Bruyne, belgianul care evolua in 2015 la Wolfsburg.Mai mult decat atat, reusita lui Lewandowski a fost cea cu numarul 44 din cele 38 de meciuri disputate in acest sezon de polonez, in toate competitiile. E cel mai bun sezon de departe pentru Lewa, fost star la Borussia, depasindu-si propria performanta din 2017, cand termina stagiunea cu 43 de goluri In plus, daca va mai marca inca 10 goluri in campionat , acolo unde are 30 inca, el il va egala pe imensul Gerd Muller, golgheterul Bundesligii per total, cel care in stagiunea 1971/72 a marcat de 40 de ori.Mai departe, Bayern a marcat dupa doar 30 de etape 90 de goluri, ceea ce e un record all-time pentru Bundesliga . Ei isi pot depasi suma de 101 goluri marcate la finalul unui sezon, tot 71-72, daca vor mai marca de 12 ori.