Bayern Munchen a castigat derbiul cu Borussia Dortmund dupa un gol superb

Ziare.

com

Bavarezii au castigat in deplasare derbiul cu "urmaritoarea" Borussia Dortmund, scor 1-0.Unica reusita a meciului de pe Signal Iduna Park i-a apartinut lui Joshua Kimmich si a venit in minutul 43.Mijlocasul neamt l-a invins pe Buerki cu un lob superb de la marginea careului.Cu aceasta victorie, trupa lui Flick s-a distantat la 7 puncte in fruntea clasamentului cand mai sunt de jucat doare 6 etape.Buerki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Hazard, Brandt - Haaland.Lucien Favre.Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Mueller, Gnabry - Lewandowski.Hans-Dieter Flick.Tot astazi, dar incepand cu ora 21:30 - ora Romaniei, se vor mai disputa meciurile Bayer Leverkusen - Wolfsburg, Eintracht Frankfurt - Freiburg si Werder Bremen - Borussia Monchengladbach.I.G.