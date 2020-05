Bayern Munchen a luat o decizie definitiva in ceea ce il priveste pe Coutinho

Ziare.

Nemtii nu vor activa clauza de transfer definitiv din contractul de imprumut facut cu catalanii, dupa cum a anuntat chiar presedintele clubului, fostul imens jucator Karl-Heinz Rummenigge."Optiunea a expirat si nu am activat-o. Vom stabili pentru sezonul viitor si vom vedea daca el mai are vreun rol de jucat cu noi sau nu", a fost declaratia lui Rumenigge pentru cotidianul german Der Spiegel.Bayern ar fi trebuit sa plateasca suma de 120 de milioane de euro pentru Coutinho in aceasta vara. Ultimul joc disputat de el la Bayern a fost pe 8 martie, intr-un joc cu Augsburg, scor 2-0.El s-a accidentat intre timp si a fost operat la glezna dreapta, pe 24 aprilie, fiind indisponibil pentru circa 6 saptamani.In cele 32 de meciuri disputate la Munich, el a marcat de 9 ori si a oferit alte opt pase decisive.Coutinho, Brazilia, are 27 de ani si a mai evoluat in cariera sa si pentru Inter, Vasco da Gama sau Liverpool.D.A.