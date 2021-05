Dortmund a facut-o pe Bayern Munchen campioana. Bavarezii au castigat titlul pentru a noua oara la rand

Pentru bavarezi este al 31-lea titlu in Bundesliga Bayern are 71 de puncte, in timp ce Leipzig are 64 de puncte si doua meciuri de jucat pana la finalul sezonului.Rezultate din Bundesliga:Borussia Dortmund - Leipzig 3-2Au marcat: Reus '7, Sancho '51, '87 / Klostermann '63, Olmo '77Alte rezultate din Bundesliga:Hoffenheim - Schalke 04 4-2Au marcat: Kramaric '48, Akpoguma '52, Baumgartner '60, Bebou '64 / Uth '12, Mustafi '43 Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0-0In minutul 90+4, de la gazde a fost eliminat Dinkci.Wolfsburg - Union Berlin 3-0A marcat: Brekalo '12, '63, '90