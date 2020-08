Bayern Munchen nu-si va schimba stilul de joc pentru Neymar si Mbappe, declara Hansi Flick

"Presingul sus este ceea ce ne caracterizeaza. Lasam putine spatii adversarului, dar evident spatiul in spatele liniei noastre de fund este mai mare. Am revazut meciurile cu Barcelona si Lyon si va fi important pentru noi sa fim atenti la pasele lor in adancime si sa nu le lasam mingea. Sigur ca stim ca Parisul are jucatori foarte rapizi, dar in ultimele zece luni ne-am impus filosofia, sa presam sus a fost garantia succesului nostru si nu vom schimba mare lucru", a afirmat tehnicianul campioanei Germaniei.El a vorbit despre jucatorii sai Benjamin Pavard si Jerome Boateng, care sunt incerti pentru finala."Sunt bucuros, ca noi toti, ca Benjamin Pavard a revenit in lot, stiu ca a avut un sezon formidabil si ca ne face bine, inclusiv prin starea lui de spirit. Nu sunt convins ca va fi pregatit 100%. Astazi (sambata) mai e un antrenament, dupa care vom vedea cum facem echipa", a spus Flick."Jerome Boateng (accidentat in meciul cu Lyon - n. r.) se va antrena astazi. Sunt un antrenor caruia ii place sa astepte ultima sedinta inaintea partidei pentru a se hotari. Vom vedea."Despre PSG , Flick a spus: "Este o echipa foarte buna, care joaca in mare viteza si are fotbalisti foarte buni. Nu doar in atac, ci si in linia de fund, cu Thiago Silva si Marquinhos. Au luat doar cinci goluri in Liga Campionilor, se vede ca nu doar atacul lor functioneaza, ci si apararea. Avem un plan, sper ca-l vom putea aplica. Nu vom putea castiga decat daca vom fi toti la capacitate maxima, numai asa."Finala Bayern - PSG va avea loc duminica, pe Estadio da Luz din Lisabona, de la ora 22:00.