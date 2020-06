Bayern Munchen s-a calificat in finala Cupei Germaniei

Ziare.

Bayern a marcat prin Perisic (14) si Lewandowski (75). Pentru Eintracht Frankfurt a inscris Da Costa, in minutul 69.In ultimul act, Bayern Munchen va intalni echipa Bayer Leverkusen, care a trecut in semifinale de FC Saarbrucken, scor 3-0.Finala Cupei Germaniei se va disputa la 4 iulie.Bayern Munchen a castigat trofeul de 19 ori, ultima data in 2019. Leverkusen a castigat o singura data Cupa, in 1993.