Bayern reincepe cu stil in Bundesliga, pe timp de coronavirus. Distanta fata de Borussia se reface (Video)

Bavarezii au castigat cu 2-0 in deplasarea de la Union Berlin, cu reusite semnate de Lewandowski din penalti in minutul 40 si de Pavard in minutul 80. Muller a marcat si el, dar golul sau a fost anulat de VAR din cauza unui offside, in minutul 19.Partida, evident, s-a disputat fara spectatori, iar Bayern se duce acum din nou la 4 puncte peste rivala si urmaritoarea Dortmund.Mai sunt 8 etape de disputat din acest sezon de Bundesliga.In al doilea meci al zilei, Koln si Mainz au remizat, scor 2-2, desi gazdele au condus din minutul 53 cu 2-0.Pe acest link puteti urmari toate fazele interesante in imagini VIDEO.