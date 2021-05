Cine va fi noul antrenor al Germaniei

Potrivit Abendzeitung, contractul sau va fi pe 36 luni, permitandu-i astfel sa pregateasca echipa nationala pentru Cupa Mondiala 2022 din Qatar, dar mai ales la EURO 2024, programat in Germania.Karl-Heinz Rummenigge, presedintele clubului Bayern Munchen, a recomandat duminica Federatiei germane de fotbal (DFB) sa-l desemneze cat mai rapid pe Hansi Flick drept succesor al lui Joachim Loew la conducerea tehnica a selectionatei Germaniei.Germania, adversara reprezentativei Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, urmeaza sa se desparta dupa EURO 2020 de Joachim Loew, care ocupa postul de selectioner din 2006 si a condus Mannschaft la castigarea titlului mondial in 2014."Hansi ar fi antrenorul perfect pentru echipa nationala", a declarat Rummenigge intr-un interviu publicat de cotidianul Bild. "Nu vreau sa-i atentionez prea mult pe cei de la DFB, dar imi imaginez ca multe cluburi mari sunt interesate de el", a spus oficialul bavarez.In varsta de 56 ani, Hansi Flick a fost autorizat de oficialii lui Bayern sa puna capat contractului sau la finalul acestui sezon, cu doi ani mai devreme decat era prevazut, fiind in negocieri cu DFB pentru inlocuirea lui Joachim Loew, din aceasta vara.Confirmarea lui Flick in postul de selectioner ar reprezenta "in sfarsit un mesaj pozitiv din partea DFB, daca l-ar castiga pe Hansi pentru perioada care va urma dupa epoca Loew". "Circumstantele sunt deja bune, iar ele nu vor fi mai bune", a conchis Karl-Heinz Rummenigge.