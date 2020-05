Lewandowski, de neoprit in Germania. A oferit o bijuterie cu calcaiul si a ajuns la cifre impresionante (Video)

Bayern Munich 4-0 Fortuna Dusseldorf, Lewa again🔥😍



The match is live on our account🔥



Via: @Top55Vid



pic.twitter.com/4hl7LGwNnY- BRGoals (@BRGoals) May 30, 2020

Ziare.

com

Polonezul a marcat doua goluri sambata seara, in minutele 43 si 50, primul din pasa lui Muller, apoi al doilea a venit din asisstul lui Serge Gnabry. Prima reusita a venit dupa un sut frumos din interiorul careului mare, insa golul din minutul 50 a fost o adevarata bijuterie.El l-a invins dupa pasa inspirata a lui Gnabry cu calcaiul pe portarul Kastenmeier.Pentru bavarezi au mai marcat Pavard (15', 29') si Davies (52').Lewandowski are acum 42 de goluri marcate in toate competitiile din acest sezon pentru Bayern, fiind la un singur gol sa-si egaleze recordul personal pe care il are in Germania.Bayern are acum 10 puncte avans in fruntea Bundesligii, fata de rivala Borussia Dortmund si mai sunt doar 6 etape de consumat pana la finalul sezonului.