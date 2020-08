Muller rade de Barca: "Cand am invins Brazilia cu 7-1, nu am dominat atat. Bayern a dominat Barcelona cu brutalitate"

"Este o seara foarte speciala. Am jucat intr-un mod extraordinar. La victoria 7-1 cu Brazilia noi nu am avut atata control. Noi am fost buni atunci, dar in seara asta am dominat cu brutalitate. Nu le-am lasat niciun spatiu mijlocasilor lor. Voiam sa-i dominam si am facut o prima repriza extraordinara. Urmatorul meci incepe de la 0-0 si evident ca echipele din fata noastra sunt tot mai bune", a declarat Muller, desemnat jucatorul meciului.Formatia Bayern Munchen s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, vineri seara, la Lisabona, cu scorul de 8-2 (4-1), echipa FC Barcelona, in sferturile competitiei.Pentru Bayern Munchen au marcat Muller '4, '31, Perisic '22, Gnabry '28, Kimmich '63, Lewandowski '82 si Coutinho '85, '89, in timp ce pentru FC Barcelona au punctat Alaba '7 (autogol) si Suarez '57.