Presedintele lui Bayern anunta un transfer de top: "Incepe o noua era"

Uli Hoeness, fostul imens jucator al Germaniei si al lui Bayern, in prezent presedintele de onoare al clubului bavarez, a confirmat faptul ca Leroy Sane de la Manchester City Intr-un interviu pentru cei de la SkyGermania, citat de presa franceza, prin cotidianul Le Figaro, Hoeness spunea: "Avem o echipa tanara si viabila pentru viitorul sezon, cu Joshua Kimmich, Niklas Sule si, speram, David Alaba, Thiago si Leroy Sane, noul venit. Daca totul merge cum este planificat, imi pot imagina ca la Bayern va incepe o noua era", spunea omul din conducerea lui Bayern care recent a facut si inchisoare pentru fraude fiscale.Cotidianul Bild scria la inceputul lunii mai ca Sane va semna la vara un contract pe 5 ani cu Bayern, care va plati lui City o suma de 40 de milioane de euro.Sane are 24 de ani si mai avea teoretic contract cu "cetatenii" pana in 2021.Bayern l-a dorit pe Leroy si in vara lui 2019, dar atunci totul a picat dupa ce acesta s-a accidentat grav in Supercupa Angliei cu Liverpool, suferind o ruptura la ligamentul incrucisat anterior.D.A.