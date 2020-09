Reactii dupa Supercupa Europei: "Echipa este entuziasta si jucatorii vor sa fie mai buni in fiecare zi"

"Echipa este entuziasta, cu o super stare de spirit la meciuri si antrenamente. Jucatorii vor sa fie mai buni in fiecare zi si acest lucru este minunat pentru orice antrenor. In aceasta seara a marcat Martinez golul victoriei, este o frumoasa poveste, perfecta. Modul in care Lewandowski a pasat la golul lui Goretzka a fost un regal", a spus Flick.Echipa Bayern Munchen, detinatoarea Ligii Campionilor, a castigat Supercupa Europei pentru a doua oara in istoria sa, dupa ce a invins, joi, la Budapesta, cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, formatia FC Sevilla , detinatoarea Ligii Europa.La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal, 1-1.Pentru Bayern Munchen au marcat Goretzka '34 si Javi Martinez '104, iar pentru FC Sevilla a punctat Ocampos '13 (penalti).