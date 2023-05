Titlurile presei internationale dupa Barcelona - Bayern

Publicatiile internationale s-au intrecut in titluri care mai de care mai pretentioase pentru a evidentia superioritatea clara a celor de la Bayern Munchen, dupa victoria, scor 3-0, obtinuta in fata Barcelonei, in returul semifinalelor Ligii Campionilor.

Iata cateva din cele mai pompoase titluri:

L'Equipe (Franta): Acest Bayern este gigantic

France Footbal (Franta): Bayern pedepseste Barcelona

Gazetta dello Sport (Italia): Barcelona umilita si acasa

Corriere dello Sport (Italia): Finala Dortmund-Bayern

A Bola (Portugalia): Bayern striveste Barcelona

Record (Portugalia): Umilinta suprema

Ole (Argentina): Ciomageala, partea a II-a

O Globo (Brazilia): Barcelona s-a facut micuta

Blick (Elvetia): Lectie germana pentru magii tiki-taka

Daily Mirror (Anglia): Sfarsit de ciclu si finala germana

The Sun (Anglia): Bay, Bay, Barcelona

In presa germana titlurile abunda cu elogii la adresa bavarezilor:

Bild: Bayern nimiceste Barcelona si va fi in finala germana

Der Spigel: Bayern este baremul fotbalistic al sezonului

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Bayern o urmeaza pe Dortmund in finala de vis

Suddeutsche Zeitung: Fotbalul s-a intors acasa

Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in finala Ligii Campionilor. Dupa ce in tur au invins cu 4-0, bavarezii s-au impus si in returul semifinalei cu FC Barcelona, scor 3-0 pe Nou Camp.

Astfel, campioana Germaniei merge in ultimul act al celei mai importante competitii intercluburi din Europa cu un incredibil scor general de 7-0!

TZ: Bayern a aratat limitele Barcelonei